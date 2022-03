Fußball-Oberliga Süd : Zwangspause wegen Corona – Stormarnderby fällt aus

Das Spiel in der Fußball-Oberliga Süd zwischen dem SV Preußen Reinfeld und dem SV Eichede fällt aus. Grund für die kurzfristige Absage des für Sonntag, 13. März, angesetzten Stormarnderbys sind zu viele Corona-Fälle.

