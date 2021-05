Fußball-Oberliga : Ex-Eicheder schließt sich SV Preußen Reinfeld an

Einen erfahrenen Mittelfeldspieler hat Fußball-Oberligist Preußen Reinfeld für die neue Saison für sich gewinnen können.

Reinfeld | Fußball-Oberligist SV Preußen Reinfeld hat einen hochkarätigen Neuzugang für die kommende Saison präsentiert: Vom Ligakonkurrenten Eutin 08 wechselt Nikita Bojarinow an den Bischofsteicher Weg. Der 27-jährige Mittelfeldakteur, der bereits 15 Regionalligaeinsätze für den SV Eichede in seiner Vita stehen hat, wohnt in Lübeck und arbeitet in Bad Oldesloe...

