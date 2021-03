Coronavirus in Stormarn : Kommen Lockerungen für Stormarn zu früh? Neuinfektionen steigen deutlich

Innerhalb der vergangenen Woche gab es in Stormarn 165 neue Corona-Fälle. Der Inzidenzwert steigt daher wieder deutlich.

Bad Oldesloe | Den zweiten wieder deutlicheren Anstieg der Corona-Neuinfektionen im Kreis meldete das Gesundheitsamt Stormarn am 5. März. Wie schon am Mittwoch, 3. März, kamen 41 weitere positive Corona-Tests hinzu. Insgesamt sind aktuell 304 Stormarner infiziert. Inzidenzwert steigt auf 67,7 Damit steigt auch der wichtige Inzidenzwert im Kreis mitten in den für Mont...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.