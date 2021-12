November in der Wetterstatistik : Weniger Regen, wenig Sonne – Tristesse in Stormarn

Und jährlich grüßt das Murmeltier – zumindest, wenn es um das Wetter im November geht. Der zeigt sich seit vielen Jahren mehr als durchwachsen. Auch 2021 war der Monat mehr grau als freundlich.

Bad Oldesloe | Der November war – was das Wetter angeht – wieder kein freundlicher Monat in Stormarn. Die Sonne ließ sich nur selten blicken. Ebenso machten Tiefdruckgebiete oft einen Bogen um Mitteleuropa und somit auch um und in Stormarn. Hoher Luftdruck bestimmte das Wettergeschehen im vorletzten Monat des Jahres. Es war allerdings dabei zu warm. Höchstwert...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.