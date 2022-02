Corona-Impfung in Stormarn : Novavx-Impfstoff in Stormarn am Wochenende noch nicht verfügbar

Der neu zugelassene Corona-Impfstoff Novavax wird nun doch erst Anfang März in Stormarn verfügbar sein, bestätigt die Kreisverwaltung. Termine können aber gebucht werden.

Bad Oldesloe | Nachdem es so aussah, als könnte Ende der Woche der neue, protein-basierte Novavax-Impfstoff auch in Stormarn ankommen, hat sich diese Hoffnung für Impfwillige nicht erfüllt. Die angedachte – und vom Land in Aussicht gestellte – Möglichkeit, dass Novavax bereits am Samstag, 26. Februar, in den Stormarner Impfzentren sogar ohne Termin verimpft werde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.