Nachbarschaftshilfe Bargteheide : Gespendete Notebooks sollen Kindern beim Homeschooling helfen

Das Familienzentrum Bargteheide stellt gespendete Computer zur Verfügung.

Bargteheide | Das Ev. Familienzentrum an der Lindenstraße 3 in Bargteheide, die Stadt und das Amt Bargteheide-Land kooperieren und gehen mit gutem Beispiel voran: Es können nämlich im Haus „Wolke 3“ Computer für bedürftige Familien abgegeben werden. 20 Notbooks verteilt „Wir haben bereits gut 20 Notebooks erhalten und konnten sie so aufbereiten, dass sie nun ...

