Gerüchte um Corona-Fälle : Noch keine Covid-19-Infektion mit Omikron-Variante in Stormarn

Gerüchte über einen angeblichen Fall kursierten in sozialen Medien. Kreissprecher stellt klar, dass es keine Kenntnis über eine solche Corona-Infektion gibt.

Bad Oldesloe | Die angespannte Corona-Situation beschäftigt zahlreiche Menschen. Aus Sorge und vom Hörensagen verbreitete Falschmeldungen, aber auch gezielte Desinformationen aus dubiosen Quellen tragen zusätzlich zur Verunsicherung bei. So war in den letzten Tagen in einigen Kommentaren in sozialen Netzwerken zu lesen, dass die Omikron-Variante längst auch in St...

