Bargteheide – „Night of Light“ : Rathaus leuchtet rot – im Zeichen der Veranstaltungsbranche

Aus Solidarität mit den in Corona-Zeiten gebeutelten Künstlern und Kulturschaffenden sowie der am Boden liegenden Eventbranche wurden – wie beispielsweise in Bargteheide – Bauwerke in rotes Licht getaucht.

Bargteheide | Mit leuchtenden Mahnmalen und Demonstrationen hat die Veranstaltungsbranche am Dienstag, 22. Juni, deutschlandweit auf ihre Lage in der Corona-Krise hingewiesen. Dafür wurden in zahlreichen Städten wichtige Bauwerke in rotes Licht getaucht. Aus Solidarität mit Künstlern, Kulturschaffenden und der Eventbranche wurde auch das Bargteheider Rathaus in rot...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.