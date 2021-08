Ankunft nach langer Reise : Neues Fahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Siek feierlich begrüßt

Mit Fackeln, Wasserfontänen und Blaulicht wurde die Ankunft in der Gemeinde zelebriert.

20. August 2021, 20:18 Uhr

Siek | Fackeln, Wasserfontänen, Blaulicht und Martinshorn zur Begrüßung in Siek. Nach sieben Stunden und 595 Kilometern Wegstrecke kam das neue Mehrzweckfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Siek am Freitagabend, 20. August, am Feuerwehrgerätehaus an und wurde mit einem Spalier begrüßt.

Überführt wurde das Fahrzeug von Ortswehrführer Kai-Willi Bredenkamp und Gemeindewehrführer Holger Wolmer.

Peter Wüst/rtn

Mannschaftstransporter und Einsatzleitwagen

Der neue Mercedes wird als Mannschaftstransporter und als Einsatzleitwagen eingesetzt werden. Das neue Fahrzeug fährt unter dem Funkrufnamen Florian-Stormarn/83/14/1.

Nach einer Einweisung kann es bereits für Einsatzfahrten genutzt werden. Offiziell wird es bei der Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehaus im Frühjahr 2022 an den Bürgermeister Andreas Bitzer übergeben werden.