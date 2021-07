Rotary Club Bad Oldesloe : Amtswechsel und Spendenübergabe bei den Kreisstadt-Rotarieren

7100 Euro Spenden wurden an Oldesloer Einrichtungen überreicht, bevor der Präsidentenwechsel erfolgte.

Bad Oldesloe | Wechsel an der Spitze des Bad Oldesloer Rotary Clubs. Doch dieser liegt nicht an einem Rücktritt oder einer Abwahl, sondern an der turnusmäßigen Übergabe dieses Amtes an einen Nachfolger. Nach einem Jahr als Präsident übergab Bodo Engler diese Aufgabe Hans Ulrich Raab, der seit 2018 Mitglied im RC Bad Oldesloe ist. Laut dem ehemaligen Marine-Offizi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.