Tom Winter tritt an : Zweiter Gegenkandidat für Bürgermeister Jörg Lembke in Bad Oldesloe

Kurz vor Ende der Meldefrist für die Kandidaten zur Bürgermeisterwahl am 8. Mai in Bad Oldesloe, ist mit Tom Winter ein dritter Bewerber auf das Bürgermeisteramt aus der Deckung gekommen. Ein Unbekannter ist er nicht.

Bad Oldesloe | Eine ganze Weile sah es so aus, als ob es am 8. Mai in Bad Oldesloe ein Duell um den Posten des Bürgermeisters geben könnte. Neben Amtsinhaber Jörg Lembke hatte der 22-Jährige Jonas Ueberschaer seinen Hut in den Wahlkampring geworfen. Tom Winter geht als dritter Kandidat ins Bürgermeisterrennen Mit Tom Winter (53) kommt ist nun ein dritter Kandi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.