Brand- und Wasserschäden : Neuer Besitzer aber alte Probleme im Oldesloer Hölk-Hochhaus

Ein Wasserschaden, der immer größer wird, führte dazu, dass Mietern Warm- und Kaltwasser abgedreht wurde. Auch ein Fahrstuhl wurde abgeschaltet. Der Besitzerwechsel von der Adler Group zur LEG ist eine Enttäuschung.

Bad Oldesloe | Neuer Eigentümer, alte Probleme. Der Besitzerwechsel, der Hoffnungen weckte, entpuppt sich in den Hochhäusern an Hölk und Poggenbreeden in Bad Oldesloe als Enttäuschung. Weiterlesen: LEG Immobilien erwirbt Problemhochhäuser in Bad Oldesloe Denn zunächst hat sich nach dem Besitzerwechsel von der Adler Real Estate Group hin zur LEG relativ wenig g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.