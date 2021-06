Reinfeld : Neue Fußgängerbrücke verbindet Nord- und Südstadt

Die neue Fußgängerbrücke am Reinfelder Bahnhof wurde eingehängt. 2022 soll das Bauvorhaben dann komplett abgeschlossen sein.

Reinfeld | Es ist vollbracht: Die neue Fußgängerbrücke am Reinfeld Bahnhof ist eingehängt. 93 Tonnen bringt das neues Bauwerk der Karpfenstadt auf die Waage. Sie ist 15 Meter lang und vier Meter breit. Konstruiert wurde sie in einem Betonwerk in Luschendorf. Da die Brücke so schwer und lang ist, musste sie auf dem Außengelände gefertigt werden. Dafür musste e...

