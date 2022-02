Starkregen in Stormarn : Neue Feuerwehrbereitschaft rückt erstmalig zum Unwettereinsatz aus

Ein überschwemmter Fischteich in Hoisdorf sorgte für den ersten Einsatz der neuen 3. Feuerwehrbereitschaft des Kreises Stormarn.

Hoisdorf | Zu ihrem ersten Einsatz ist die 3. Feuerwehrbereitschaft Technische Hilfe (FBTH) des Kreises Stormarn am Sonntag. 6. Februar, nach Hoisdorf ausgerückt. Die Rettungskräfte waren von der örtlichen Einsatzleitung zur Unterstützung bei einem Hochwassereinsatz an der Fischzucht Raukuttis am Fürstenhorst angefordert worden. Weiterlesen: Fischteich in Hoi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.