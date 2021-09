Strom und Wasser Spezialisten : Neue Feuerwehrbereitschaft präsentiert sich in Bad Oldesloe

Die dritte Feuerwehrbereitschaft Technische Hilfe wurde in Bad Oldesloe öffentlich präsentiert.

Bad Oldesloe | Sie sind einsatzbereit: Die dritte Feuerwehrbereitschaft Technische Hilfe (3. FBTH) des Kreises Stormarn hat sich am Sonnabend in Anwesenheit von Landrat Dr. Henning Görtz in Bad Oldesloe der Öffentlichkeit vorgestellt. Auf dem Gelände hinter dem Finanzamt Stormarn war der gesamte Fahrzeugpark der neuen Einheit aufgebaut: Elektro-Licht, Stromversor...

