Massivbau für 8,7 Millionen Euro : Richtfest für neue Feuerwache in Reinfeld Anfang Mai

Der 8,7-Millionen-Euro-Bau in der Karpfenstadt Reinfeld liegt voll im Zeitplan und ist Ende September fertiggestellt.

Reinfeld | Reinfelds Gemeindewehrführer Gerd-Heinrich Riemann freut sich nach einem Besuch an der Baustelle der neuen Feuerwache: „Wir liegen voll im Zeitplan und wenn alles so weiterläuft ziehen wir Anfang Mai den Richtkranz am Gebäude hoch.” Der Baufortschritt sei deutlich zu sehen, erklärt Riemann: „Derzeit werden die Decken im ersten Obergeschoss gegossen...

