Millionen-Neubau am U-Bahnhof : 49 Wohnungen, Geschäfte und eine neue Sparkasse für Ammersbek

Jahrelang lag das Grundstück neben der U-Bahn-Station Hoisbüttel brach. Nun soll in Ammersbek ein Geschäfts- und Wohnhaus entstehen. An der Namensgebung sollen die Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden.

Ammersbek | Ab dem kommenden Jahr wird im Ammersbeker Ortskern gebaut. Auf einem freien Baugrundstück an der Hamburger Straße plant die Sparkasse Holstein und ihre Tochter, die S-Immobiliengesellschaft Holstein, ein neues Wohn- und Geschäftsgebäude. Für das Objekt wird jetzt ein markanter Name gesucht – mit einem Wettbewerb. Das Projekt in Zahlen: 49 Wohnungen...

