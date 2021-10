Sohlgleite in Bad Oldesloe : Maßnahme für Fische erschafft neuen Treffpunkt vieler Oldesloer

Am Zusammenfluss von Beste und Trave wurde aus einer Sohlschwelle eine Sohlgleite. Da auch das Umfeld saniert wurde, ist es jetzt ein beliebter innerstädtischer Treffpunkt.

Bad Oldesloe | So weit, wie es nur irgendwie geht, reckt die Dame in den besten Jahren ihre Hand mit einem Handy in die Höhe, während sie auf der Brücke an der Hude in Bad Oldesloe steht. „Das ist einfach sehr schön geworden. Ich muss ein Foto machen“, sagt sie zum Autor dieser Zeilen, der gerade Handy und Fotoapparat am Uferrand balanciert, um das Bauwerk im richti...

