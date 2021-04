Ahrensburg : Baubeginn für Edeka an der Reitbahn zum Jahreswechsel – später folgt das Kino

Ein neuer Edeka-Markt, 65 Wohnungen und ein Kino sollen in Ahrensburg ab Ende des Jahres entstehen.

Ahrensburg | Auf einige Veränderungen im Stadtbild dürfen sich die Ahrensburger Bürgerinnen und Bürger in der kommenden Zeit einstellen. Zum Jahresende soll an der alten Reitbahn mit dem Bau von einem neuen Edeka-Markt und zirka 65 Wohnungen begonnen werden. Auf dem Areal des alten Edeka-Supermarktes am Bahnhof entsteht anschließend ein Kino sowie Wohnungen. Ba...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.