Polizei sucht Zeugen : Unbekannte stehlen Navi, Lenkrad und Außenspiegel in Ahrensburg

In Ahrensburg wurden drei Pkw durch Unbekannte schwer beschädigt, als sie Außenspiegel, Lenkrad und Navi entwendeten.

22. März 2021, 11:26 Uhr

Ahrensburg | Unbekannte haben sich in Ahrensburg in der Nacht vom 17. und 18. März in der Moltkeallee und der Parkallee an Fahrzeugen zu Schaffen gemacht.

Wie die Polizei mitteilt wurden von einem BMW und einem Rover in der Moltkeallee jeweils die Außenspiegel entwendet.

Auch Mercedes in der Parkallee betroffen

Bei einem Mercedes Benz, der in der Parkallee geparkt war, schlugen der oder die Täter laut der Ermittler die hintere Dreiecksscheibe ein und gelangten so ins Autoinnere. Sie entwendeten das Navigationsgerät und das Lenkrad. Auch hier wurden beide Außenspiegelgläser entfernt.

Der Sachschaden wird von den Ermittlern auf 5000 Euro geschätzt.

Zeugenaufruf der Kripo

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Moltkeallee und der Parkallee verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.