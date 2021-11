Am 2. Dezember öffnet Markant : Neuer Nahversorger für Trittau ist auf der Zielgeraden

Ab dem 2. Dezember hat Trittau mit Markant einen weiteren Supermarkt vor Ort. Es ist eine Eröffnung mit langem Anlauf. Vorausgegangen war ein Nahversorgungsgutachten. Jetzt laufen die letzten Vorbereitungen.

Trittau | Die Kollegin im weißen „Markant“-Kittel muss kurz warten. Sie ist dabei, Regale zu befüllen. Doch zwei Arbeiter schrauben gerade noch an einem Eck-Aufsteller, das geht jetzt eben vor. Am Donnerstag, 2. Dezember, eröffnet der Markt auf 1600 Quadratmetern am südlichen Ortsausgang von Trittau. Doch noch ist das Geschäft, das die Kunden „zum entspannte...

