Werkzeuge gestohlen : Nächtlicher Einbruch in den Bauhof Barsbüttel

Der oder die Täter drangen um 1.25 Uhr in das Gebäude ein. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Avatar_shz von Patrick Niemeier

23. September 2021, 10:27 Uhr

Barsbüttel | Die Diebe kamen in der Nacht, brachen eine Tür gewaltsam auf und begaben sich auf die Suche nach Werkzeugen.

In der Nacht auf Mittwoch, 22. September, sind Unbekannte gegen 1.25 Uhr in den Bauhof in Barsbüttel eingedrungen.

Tür gewaltsam geöffnet

„Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten unbekannte Täter durch eine gewaltsam geöffnete Tür in das Gebäude der Gemeinde Barsbüttel. Aus dem Gebäude und den angrenzenden Fahrzeughallen entwendeten sie diverse Werkzeuge“, sagt Polizeisprecherin Jacqueline Fischer.



Die Schadenshöhe stehe noch nicht fest, berichtet die Polizei. Was allerdings feststehe, ist, dass die Täter mit einem Fahrzeug über den Sandweg der Verlängerung der Straße Kiebitzhörn an das Gelände des Bauhofs gefahren waren.

Kripo sucht Zeugen

Daher sucht die Polizei jetzt Zeugen, die im Bereich von Kiebitzhörn/Sandweg und Hanskampring in der Nacht zum 22. September verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer (040)- 727 7070 entgegen.