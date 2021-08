Fußball-Oberliga : Youngster des SV Eichede beeindrucken Coach Denny Skwierczynski

Ein Trio, das gerade aus der A-Jugend aufgerückt ist, hat beim Oberliga-Auftaktsieg des SV Eichede Eindruck hinterlassen und sich für einen Startelf-Einsatz im ersten Heimspiel gegen FC Dornbreite empfohlen.

Steinburg | Denny Skwierczynski gab dem Nachwuchs eine Chance. Und der Trainer des SV Eichede wurde nicht enttäuscht. Beim 4:1 (2:0)-Auftaktsieg gegen den TSV Pansdorf mischten mit den beiden 19-jährigen Mika Clausen und Richard Arndt sowie dem 18-jährigen Luca Reimers drei Youngster von Beginn an bei den Stormarnern mit, die in der vergangenen Saison noch in der...

