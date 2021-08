Zeugen gesucht : Versuchter Einbruch in Bargteheider Kindertagesstätte

Als eine Streifenwagen-Besatzung an der Lauenburger Straße in Bargteheide eintraf, war der junge Täter schon weg.

Bargteheide | Sonnabend, 21. August, wollte jemand in die Kindertagesstätte an der Lauenburger Straße in Bargteheide einsteigen. Nach Angaben der Polizei verschaffte sich der Einbrecher gegen 21.10 Uhr Zutritt zum Gebäudeinneren und löste so einen optischen Alarm aus. Anwohnerin informiert die Polizei Das sah eine Anwohnerin und rief sofort bei der Polizei an...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.