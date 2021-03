Nach Schüssen in Glinde : Gericht zweifelt an Glaubwürdigkeit der einzigen Zeugin

An der Glaubwürdigkeit der Zeugin eines eskalierten Streits in Glinde bestehen immer größere Zweifel.

Glinde | Im Prozess um die Schießerei am Golfplatz in Glinde gegen drei Männer hat jetzt die Freundin des Geschädigten ausgesagt. Die Verteidigung äußerte bei ihrer zweiten Vernehmung erhebliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Zehra K. (Name geändert) und regte sogar an, ein Verfahren wegen Falschaussage zu eröffnen. Mehrfach musste der Prozess unterbroc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.