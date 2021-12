Aufforstung nach Abholzung : Das Ende eines illegalen Kahlschlags in Bargteheide

Nach dem illegalen Kahlschlag am Bornberg vor einem Jahr und heftiger Kritik von Bargteheider Anliegern, Umweltverbänden und Stadtvertretern wird nun auf dem 3500m² großen Areal für 10.000 Euro wieder aufgeforstet.

Bargteheide | Erst wurde auf Geheiß der Stadtverwaltung Bargteheide in einer Nacht- und Nebelaktion ein rund 3500 m² großes Waldstück am Bornberg/Lohe/Südring dem Erdboden gleichgemacht. Nun wird am helllichten Tag an selber Stelle wieder aufgeforstet. Beim Ortstermin am Dienstagmittag, 14. Dezember, gingen Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht und Fachbereichsle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.