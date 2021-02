Ahrensburg : Nächtlicher Einbruch in Kindertagesstätte

Am Sonnabend, 20. Februar kam es in der Zeit zwischen 21 Uhr und 22 Uhr in der Straße Am neuen Teich in Ahrensburg zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte.

Ahrensburg | Am Sonnabend, 20. Februar kam es laut Polizei in der Zeit zwischen 21 Uhr und 22 Uhr in der Straße Am neuen Teich in Ahrensburg zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte. Unbekannte Täter drangen durch ein Fenster ein Nach bisherigen Erkenntniss...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.