Fahrer erstattet Anzeige : Nach einem Unfall in Ammersbek werden jetzt Zeugen gesucht

Bei der Polizeistation in Ammersbek wurde eine Verkehrsunfallflucht zur Anzeige gebracht.

Ammersbek | Verkehrsunfallflucht in Ammersbek: Was war geschehen? Der Fahrer eines roten Mercedes-Sprinter parkte sein Gefährt von Mittwoch, 24. November, 20 Uhr, bis Donnerstag, 25. November, 9.10 Uhr, am Fahrbahnrand im Volksdorfer Weg. Als er morgens zum Transporter zurückkehrte, sah er gleich das Malheur: Der Außenspiegel auf der Fahrerseite war beschädigt. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.