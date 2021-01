Stapelfeld : Auffahrunfall – Feuerwehr versorgte Baby mit Nahrung

Nach einem Auffahrunfall an einer Ampel in Glinde, sorgte die Feuerwehr für ein Baby und brachte ihm Babynahrung.

Stapelfeld | Bei einem Auffahrunfall wurde am Mittwochabend in Stapelfeld auf der Alten Landstraße ein Autofahrer verletzt. Unfallverursacher wurde verletzt Mit seinem Ford Fiesta hatte der Mann an der Ampel zur Auffahrt auf die Autobahn 1 einen vorausfahrende...

