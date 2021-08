Wieder Alarm in Schwarzenbek : Einsturzgefahr an Hochhaus nach Regenfällen

Immer wieder die Aubenasstraße: Nach einem weiteren Einsatz wegen eines Wasserschadens an einem Hochhaus in Schwarzenbek droht der Bürgermeister dem Wohnungsunternehmen mit Konsequenzen.

Schwarzenbek | „So kann es hier nicht weitergehen. Wir werden mit der Wohnungsgesellschaft, der das Haus gehört, nun ganz deutlich reden müssen.“ Schwarzenbeks Bürgermeister Norbert Lütjens fand deutliche Worte, nachdem Feuerwehrleute am Sonnabend zum fünften Mal zu einem Wasserschaden in einem Hochhaus an der Aubenasstraße alarmiert worden waren. Gemeinsam mit F...

