Jogger bemerkt den Brand : Holzhütte im Börnsener Wald fängt Feuer – Zeugen gesucht

Ein Jogger wird auf seiner Runde im Wald auf die brennende Holzhütte aufmerksam und verständigt die Polizei und die Feuerwehr. Die löscht, und Kriminalbeamte ermitteln.

Avatar_shz von Volker Stolten

08. Juni 2021, 11:17 Uhr

Börnsen | Wie geriet der Holzunterstand in Brand? Diese Frage beschäftigt die Kriminalpolizei Geesthacht. Sie ermittelt im folgenden Fall wegen Herbeiführens einer Brandgefahr. Betroffen war eine Holzhütte im Wald in der Straße Grüner Weg in Börnsen.

Jogger wird auf brennenden Unterstand aufmerksam

Nach Polizeiangaben bemerkte ein Jogger am Sonntag, 6. Juni, das Feuer an der Holzhütte im Börnsener Wald und informierte umgehend die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr, die die Löscharbeiten übernahm. Der etwa 30 Quadratmeter große Holzunterstand gehört zum nahe gelegenen Waldkindergarten der Gemeinde Börnsen.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Da derzeit keine Täterhinweise vorliegen, hoffen die Kriminalbeamten auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (04152) 8003-0 zu melden.