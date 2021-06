Am Ortsrand von Grand : Einbrecher hebelten Fenster auf – Zeugen gesucht

Die Einbrecher nutzten eine Zeitphase in der niemand im Haus am Rande des Sachsenwalds war.

Avatar_shz von Patrick Niemeier

27. Juni 2021, 14:16 Uhr

Grande | Sie kamen, als niemand im Haus war und drangen in das Haus am Rand des Sachsenwalds in der Nähe der Bille ein.

Zwischen dem 30. Mai und dem 24. Juni hebelten noch unbekannte Täter im hinteren Bereich eines Einfamilienhauses in der Hamburger Straße in Grande ein Fenster auf und drangen laut Polizeibericht so in das Innere des Gebäudes ein.

Haus liegt am Orts- und Waldrand in Grande

Auf demselben Weg scheinen sie das Haus dann auch wieder verlassen zu haben. Wie hoch der entstandene Schaden und der Wert der gestohlenen Gegenstände ist, steht noch nicht fest.

„Auf Grund der Lage des Tatortes am Ortsrand von Grande, nahe der Bille (Fluss) am nördlichen Rand des Sachsenwaldes, könnten Anwohnern, Spaziergänger oder Hundebesitzer aus Grande und Kuddewörde etwas bemerkt haben“, sagt Polizeipsprecherin Rena Bretsch.

Zeugen gesucht

Daher werden jetzt Zeugen gesucht. Die Polizei frage: Wer hat um den genannten Zeitraum vom 30. Mai bis 24. Juni herum im Bereich Kuddewörde II, hier insbesondere im Bereich des Flusses Bille oder in den Wohnstraßen Langenstücken und Sonnenberg oder Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer (04102)-809-0.