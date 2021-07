Polizei sucht Zeugen : Einbrecher dringen in Wentorf in Einfamilienhaus ein

Terrassentür gewaltsam geöffnet, Räumlichkeiten durchsucht und mit Stehlgut geflüchtet.

Avatar_shz von Volker Stolten

13. Juli 2021, 14:17 Uhr

Wentorf | Einbruch in Einfamilienhaus im Reinbeker Weg in Wentorf bei Hamburg: Unbekannte verschafften sich bereits am Freitagnachmittag, 9. Juli, zwischen 14.30 und 15.30 Uhr über die gewaltsam geöffnete Terrassentür Zutritt ins Haus. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und verließen dann wieder das Einfamilienhaus. Stehlgut und die Schadenshöhe sind noch unklar.

Zeugen bitte melden!

Die Polizei sucht nun Zeugen des Einbruchs. Wer hat im Tatzeitraum in der Reinbeker Straße oder Umgebung Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter Ruf (040) 727707-0.