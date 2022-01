Terror-Prozess in Hamburg : Mutmaßliche IS-Rückkehrerin aus Bad Oldesloe bricht ihr Schweigen

Eine Frau reist 2016 mit ihrem Sohn ins IS-Gebiet. Dort stirbt der 15-Jährige - offenbar als Kämpfer der Terrormiliz. Doch die angeklagte Mutter stellt die Ereignisse vor Gericht anders dar.

Hamburg/Bad Oldesloe | Was treibt eine Mutter dazu, mit ihrem minderjährigen Sohn in ein umkämpftes Gebiet der Terrormiliz IS nach Syrien zu reisen? Und ihren älteren Sohn aufzufordern, sich über den Tod seines Bruders zu freuen, nachdem dieser bei einem Bombenangriff ums Leben kommt? Im Prozess in Hamburg gab es dazu nun Erklärungsversuche der Frau aus Bad Oldesloe. Die...

