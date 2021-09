Fahrzeug leicht beschädigt : Müllwagen kappt Baum und Verkehrsschild in Ahrensburg

Beim Zurücksetzen eines Fahrzeugs der Müllabfuhr passierte das Missgeschick in der Schlossstadt. Gottlob waren zu dem Zeitpunkt weder Passanten noch Autofahrer unterwegs.

Ahrensburg | Ein Fahrzeug der Müllabfuhr hat am Donnerstagvormittag, 2. September, in der Schimmelmannstraße in Ahrensburg ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel umgefahren und eine Linde gefällt. Der Unfall ist beim Zurücksetzten von einer Hauseinfahrt passiert. Feuerwehr zerlegt Baum und räumt Straße frei Der Baum und das Verkehrsschild legten sich que...

