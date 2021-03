Bargteheide : VW-Caddy-Fahrer rammt Müllwerker und verletzt ihn

Nach einer Unfallflucht in der Rathausstraße in Bargteheide sucht die Polizei Zeugen, die die Kollision beobachtet haben.

von Volker Stolten

04. März 2021, 15:27 Uhr

Bargteheide | Bei einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch in Bargteheide wurde eine Person verletzt. Nach Polizeiangaben leerten gegen 6.30 Uhr zwei Mitarbeiter einer Müllentsorgungsfirma in der Rathausstraße die Mülltonnen. Der Lkw stand auf der schmalen Straße, ein Mitarbeiter außerhalb nahe des Lkw.

Müllwerker wurde leicht verletzt

Aus Richtung Raiffeisenstraße wollte der Fahrer eines dunkelblauen VW Caddy mit Hamburger Kennzeichen links am Müllfahrzeug über den Gehweg vorbeifahren. Nach kurzem Streitgespräch mit dem Müllwerker (49) fuhr der VW Caddy über den Gehweg und stieß mit der rechten Fahrzeugseite gegen den 49-jährigen Möllner. Der Müllarbeiter trug leichte Verletzungen davon. Derweil kümmerte sich der Caddy-Fahrer nicht um den Mann, sondern setzte seine Fahrt in den Vosskuhlenweg ungehindert fort.

Polizei setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung

Der VW Caddy war mit zwei Personen besetzt, der Fahrer konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, um die 35 Jahre alt, dunkle Haare, schlank. Wer kann Hinweise auf den Unfallverursacher oder den VW Caddy geben? Wer hat den Unfall beobachtet?Hinweise nimmt die Polizeistation Bargteheide unter der Telefonnummer (04532) 7071-0 entgegen.