Umweltsünder am Werk : 150 Sperrholzplatten illegal in Braak entsorgt

Umwelt-Ermittler hoffen bei illegalee Müllablagerung in der Gemeinde Braak auf die Mithilfe aus der Bevölkerung.

01. März 2021, 16:37 Uhr

Braak | Umweltsünder erneut am Werk: Nachdem bereits am Freitag, 26. Februar, im Einmündungsbereich Alte Landstraße/Heermoorweg in Braak Müll illegal entsorgt und entdeckt wurde, sucht die Polizei nun Zeugen.

Abelegte Platten 120 cm x 60 cm groß

Unbekannte luden zwischen Donnerstag, 25. Februar, 14 Uhr, und Freitag, 26. Februar, 10 Uhr, dort etwa 150 Sperrholzplatten ab und entfernten sich anschließend.

Die Platten haben ein Maß von 120 cm x 60 cm und sind 3 mm stark. Es wurden mittels Lasertechnik verschiedene Motive in unterschiedlichen Größen herausgeschnitten. Die Art lässt auf eine industrielle Herstellung schließen.

Hinweise auf den Verursacher ließen sich bislang nicht erlangen. Entsprechend hoffen die Umwelt-Ermittler durch Hinweise aus der Bevölkerung auf die Spur der Verantwortlichen zu kommen.



Polizei hofft auf Hinweise

Zeugen melden sich bitte beim Polizei Autobahn- und Bezirksrevier Bad Oldesloe, Fachdienst für Umwelt- und Verbraucherschutzdelikte, unter der Telefonnummer (04531) 501-542 oder (04531) 501-543.