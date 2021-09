Unfall auf der B404 : Motorradfahrer im Sachsenwald lebensgefährlich verletzt

Als der Biker zum Überholen ansetzte, kam es zur Kollision. Bei einem Unfall auf der B404 ist ein Reinbeker lebensgefährlich verletzt worden.

Friedrichsruh | Vier Stunden war die B404 im Sachsenwald am Dienstagnachmittag voll gesperrt - Folge eines schlimmen Verkehrsunfalls mit einem lebensgefährlich verletzten Motorradfahrer. Der 55-Jährige war den Ermittlungen der Polizei zufolge gegen 15.45 Uhr in Höhe Friedrichsruh Richtung Trittau unterwegs. Vor ihm fuhr eine 69 Jahre alte Schwarzenbekerin in ihrem...

