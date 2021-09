Fußball-Regionalliga Nord : Morten Rüdiger erhält neuen Vertrag beim VfB Lübeck

Nach seinem Kreuzbandriss hat sich Morten Rüdiger ein weiteres Mal zurück gekämpft. Jetzt ist der 26-Jährige wieder fit und erhielt kurzfristig einen neuen Vertrag beim Fußball-Regionalligisten VfB Lübeck.

Lübeck | Morten Rüdiger trägt weiterhin das Trikot von Fußball-Regionalligist VfB Lübeck. Der 26-jährige Mittelfeldspieler, der zuletzt an einem Kreuzbandriss laborierte, hat sich mit den Grün-Weißen auf einen neuen Vertrag für die Saison 2021/22 verständigt, nachdem er zuvor vertragslos an der Lohmühle an seinem Comeback gearbeitet hatte. „Mich freut es se...

