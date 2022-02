Getötete Frau in Ahrensburg : Mord-Prozess gegen 38-jährigen Ehemann beginnt am Dienstag

Die Staatsanwaltschaft Lübeck wirft dem 38-Jährigen Mord aus niedrigen Beweggründen vor. Sie geht davon aus, dass der Angeklagte seiner Ehefrau kein Leben ohne ihn zugestehen wollte.

Ahrensburg/Lübeck | Der Prozess gegen den 38-jährigen Mann, der seine Ehefrau in einer Flüchtlingsunterkunft in Ahrensburg getötet haben soll, beginnt am Dienstag, 15. Februar vor dem Landgericht Lübeck. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Mord aus niedrigen Beweggründen vor. Weiterlesen: Tote Frau in Flüchtlingsunterkunft: Mord-Anklage gegen Ehemann Trenn...

