Mord-Prozess Ahrensburg : Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft

Der Angeklagte gestand die Tötung seiner Frau. Er will zum Tatzeitpunkt betrunken gewesen sein. Doch das kann laut Zeugen und einer Urinprobe nicht stimmen.

Ahrensburg/Lübeck | Wie das sprichwörtliche Kartenhaus, fiel während des Prozesses um den Mord in einer Ahrensburger Flüchtlingsunterkunft die Aussage des Angeklagten in sich zusammen. Azlan S. (Name geändert) will seine Frau geliebt und ihr ein selbstbestimmtes Leben gestatten haben, bevor er sie betrunken und in blinder Wut nach einem Streit mit zahlreichen Messerstich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.