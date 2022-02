„MoonBach“-Konzert in Bargfeld : Eine Klangreise im Zeichen des Mondes

Ein von Bach beflügeltes Konzert mit Ausnahme-Violinistin Azadeh Maghsoodi und Kantor Andis Paegle wird im Bargfelder Kirchenschiff präsentiert.

Bargfeld-Stegen | Beide arbeiten bereits seit Jahren musikalisch zusammen und treten am Samstag, 12. Februar, in der Kirche Bargfeld an der Kayhuder Straße 16 einmal mehr gemeinsam auf: Azadeh Maghsoodi und Andis Paegle. Ab 18 Uhr gestalten die Violinistin und der Cembalist und Kantor der ev. Kirchengemeinde Bargteheide das „MoonBach“-Konzert und „fliegen von Bach ausg...

