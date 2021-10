Schwerer Unfall auf der A20 : Bei Mönkhagen: Auto überschlägt sich – zwei Personen in Lebensgefahr

Zwei Fahrzeuginsassen sind in dem Auto eingeklemmt, ein weiterer ist bei dem Aufprall weggeschleudert worden. Den Rettungskräften bot sich ein schreckliches Bild.

Mönkhagen | Bei einem Verkehrsunfall auf der A20 bei Mönkhagen sind am Samstag (23. Oktober) mehrere Menschen schwer verletzt worden. Zwei Fahrzeuginsassen schweben in Lebensgefahr, ein weiterer ist schwer und eine weitere Person mittelschwer verletzt worden. Mehrere Stunden war die Autobahn in Fahrtrichtung Bad Segeberg gesperrt. Audi krachte durch Buschwerk ...

