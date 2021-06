Mobil ohne Auto : Fahrradsternfahrt – machen auch Sie mit und setzen ein Zeichen!

Radfahren und Klima schützen – heißt es am Sonntag, 20. Juni, bei der Fahrradsternfahrt, die in diesem Jahr, wegen Corona, eine Kreisfahrt ist. Steigen auch Sie in den Fahrradsattel für das Klima!

Bad Oldesloe | Nach einjähriger Corona-Abstinenz ist die beliebte Sternfahrt in diesem Jahr wieder am Start: Sonntag, 20. Juni. Der traditionelle 3. Sonntag des Monats ist auch gleichzeitig der bundesweite Mobil-ohne-Auto-Aktionstag. Bunte Sternfahrt für Jung und Alt Wegen Corona gibt es Änderungen – eine gemeinsame Ringstrecke, aber ohne Abschlusskundgebung. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.