Kleidungsstücke gefunden : Vermisste Person am Großensee: Rettungskräfte, Taucher und Drohne im Einsatz

Kleidungsstücke, Handtuch und Autoschlüssel wurden am Großensee gefunden. Eine große Suchaktion ist angelaufen.

Großensee | Nachdem am Ufer am Großensee in Höhe der Fritz-Berodt-Straße Kleidungsstücke, ein Handtuch und ein Autoschlüssel gefunden wurden, hatten Anwohner die Rettungskräfte informiert. Vermutlich handelt es sich bei der vermissten Person um einen älteren Mann. Eine Suchaktion mit Tauchern, Rettungsbooten und einer Drohne sind angelaufen. ...

