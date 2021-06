Schüsse aus dem Fenster : Softairwaffe löst Polizeieinsatz in Ratzeburg aus

Ein junges Paar gab aus einem Mehrfamilienhaus in der Bismarckstraße in Ratzeburg Probeschüsse ab und ruft die Polizei auf den Plan.

Ratzeburg | Feuer frei, dachten sich anscheinend Unbekannte in Ratzeburg. Sie schossen mit einer Waffe aus einem Fenster eines Gebäudes in der Bismarckstraße. Die Polizei wurde informiert und rückte gleich mit mehreren Streifenwagenbesatzungen aus und an. Pärchen gab Probeschüsse ab Folgendes spielte sich nach Polizeiangaben ab: Gegen 17.30 Uhr meldete eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.