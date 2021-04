Coronavirus in Stormarn : Inzidenzwert in Stormarn steigt weiter auf zweithöchsten Wert im Land

Laut der Landesmeldestelle ist der Corona-Inzidenzwert in Stormarn über das Wochenende auf 95,8 gestiegen.

Bad Oldesloe | Die Landesmeldestelle des Landes Schleswig-Holstein gab den Inzidenzwert für den Kreis Stormarn am Sonntag, 18. April, mit 95,8 an. Nach dem Herzogtum-Lauenburg mit 118,7 ist es der zweithöchste Wert in Schleswig-Holstein. Ab einer Inzidenz von 100 über drei Tage greift die „Notbremse“. 18 weitere Corona-Fälle in Stormarn laut Landesmeldestelle ...

