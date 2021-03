Zurück auf der Trainerbank : Michael Clausen übernimmt neue Aufgabe im Jugendbereich

Nach einer Pause aus privaten Gründen kehrt Michael Clausen zur neuen Saison wieder zurück ins Trainergeschäft.

von Sascha Bodo Sievers

19. März 2021, 12:37 Uhr

Steinburg | Michael Clausen kehrt zurück in den Nachwuchsbereich des SV Eichede. Der Inhaber Trainer-A-Lizenz übernimmt ab kommender Saison den Cheftrainer-Posten der U17-Fußballer. Der bisherige Coach Patrick Matysik wird seine Tätigkeit künftig auf den Scouting-Bereich konzentrieren.

Clausen hatte bereits die U19 von Eintracht Segeberg, die Herrenmannschaften des Sereetzer SV und des SV Preußen Reinfeld sowie die Frauenmannschaft des FFC Oldesloe trainiert und war außerdem Nachwuchskoordinator beim VfB Lübeck gewesen, ehe er 2013 erstmals beim SV Eichede tätig war. Mit Marcel Gevert und Niko Hasselbusch trainierte er u.a. zwei heutige Ligaspieler des SV Eichede in der C-Jugend.

In der Saison 2014/15 übernahm der Gymnasiallehrer die Verantwortung für die A-Jugend. Mit den aktuellen Ligaspielern Mats Facklam und Evgenij Bieche gelang der Aufstieg in die Regionalliga Nord. Nach seinem Abschied aus Eichede wechselte Michael Clausen 2016 in den Nachwuchsbereich des Niendorfer TSV, bevor er im Winter 2017 Cheftrainer beim SV Preußen Reinfeld wurde. Mit den Karpfenstädtern stieg er 2019 in die Oberliga Schleswig-Holstein auf. Im Januar 2020 legte er sein Amt aus familiären Gründen nieder.

Mittlerweile sieht sich der 63-Jährige zeitlich wieder in der Lage, eine Traineraufgabe im leistungsorientierten Fußball zu übernehmen. Sein Weg führt zurück zum SV Eichede, wo er künftig die U17 in der Oberliga Schleswig-Holstein übernehmen wird. Der aktuelle U17-Trainer Patrick Matysik wird aus beruflichen Gründen für eine Aufgabe mit großem zeitlichen Aufwand nicht mehr zur Verfügung stehen aber weiter dem Funktionsteam der B-Junioren angehören und u.a. die Bereiche Videoanalyse und Scouting bearbeiten.

„Ich freue mich, wieder im Geschäft zu sein und gehe vor allem mit großer Neugierde an die neue Aufgabe heran. Die Ausbildung der eigenen Jugend ist von elementarer Bedeutung für die Zukunft des SV Eichede. Die U17 nimmt dabei eine wichtige Rolle ein“, erklärte Clausen.

„Mit der Verpflichtung von Michael Clausen werten wir unseren Nachwuchsbereich noch einmal auf. Michael wird in dieser Altersklasse eng mit dem U16-Trainer zusammenarbeiten, eine sehr gute Ausbildung unserer Mädchen und Jungen sicherstellen“, sagt Vereinschef Olaf Gehrken. Mit Thomas Runge (A-Lizenz) in der A-Jugend, Michael Clausen (A-Lizenz) in der B-Jugend, Martin Steinbek (Elite-Lizenz) in der C-Jugend und Björn Manke (Elite-Lizenz) in der D-Jugend sieht Gehrken die Schlüsselpositionen im Nachwuchsbereich des SV Eichede qualitativ in einer Art und Weise besetzt wie noch nie zuvor in der Vereinshistorie. „Damit wollen wir einmal mehr unterstreichen: Keimzelle unseres Vereins ist der eigene Nachwuchsbereich.“