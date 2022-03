Meteorologe aus Kiel erklärt : Schäden durch Orkane wie „Zeynep“ sind auch Folge des Klimawandels

Winterstürme wie die Orkan-Serie im Februar hat der Norden seit mehr als 30 Jahren nicht erlebt. Für Diplom-Meteorologe Sebastian Wache aus Kiel steht derweil fest: Die Erderwärmung fördert Wetterextreme wie „Zeynep“.

Kiel/Grande | Philipp Trapp lehnt am immer noch stattlichen Stumpf einer Pappel, die bis Mitte Februar gegenüber der Zufahrt zu seinem Haus mehr als 20 Meter in die Höhe ragte. „Die stand hier, so lange ich denken kann", sagt der 45 Jahre alte Immobilienkaufmann, der in der Region ebenso fest verwurzelt ist wie die vielen Bäume auf seinem Grundstück. Dann ...

