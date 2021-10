Nach Auseinandersetzung : Messer-Attacke in Barsbüttel – Mann wird schwer verletzt

Ein weiterer Beteiligter soll sich ebenfalls verletzt haben. Er wurde von Mitarbeitern des Rettungsdienstes behandelt.

Barsbüttel | In Barsbüttel sind am Freitag (22. Oktober) zwei Menschen bei einer Messer-Attacke verletzt worden. Gegen 22.10 Uhr kam es in der Straße Am Akku in der Nähe der Flüchtlingsunterkunft zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten. Mann wird durch Messer schwer verletzt Dabei ist ein Mann mit einem Messer niedergestochen worden. Er wurde sc...

